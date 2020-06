Le Service Civique : une parenthèse radiophonique

A la sortie du Bac, on peut avoir besoin de souffler, de prendre le temps de s'arrêter, pour découvrir le monde. Le service civique est souvent la solution pour donner et recevoir, apprendre et comprendre. C'est le cas pour Noah RUIZ, qui en attendant de devenir actrice, a décidé de donner son temps pour les autres, en faisant son service civique au sein de RCF BORDEAUX.