Le "Singa BlaBla", quand réfugiés et Français se rencontrent autour du langage

Lorsqu'on est contraint de fuir son pays et que l'on arrive sur une terre nouvelle dont on ne connaît ni la langue, ni la culture, on dont faire face à une situation nouvelle et angoissante. Pour aider les réfugiés à s'intégrer dès leur arrivée en France, l'association Singa œuvre à la création de liens entre Français et exilés.

À Lyon, l'association a mis en place toutes sortes d'activités qui génèrent des liens entre français et réfugiés, mais aussi entre Lyonnais de longue date qui ne se seraient jamais rencontrés dans un autre cadre.

Deux fois par semaine, le "Singa Blabla" réunit des dizaines de personnes, dans une atmosphère de joyeuse effervescence. Objectifs : perfectionner son français en le pratiquant, mais avant tout se rencontrer.

Émission d'archive diffusée en mai 2017