Le soutien de nos cafés, bistrots, hôtels et restaurants pendant la COVID 19

Faut-il vraiment imposer autant de mesures drastiques à l'encontre de nos cafés, petits bistrots et autres restaurants pour limiter la propagation de la COVID 19 ? Au risque de voir se développer des rassemblements privés sans respect des gestes barrière ? Finalement ne vaut il mieux pas faire confiance aux professionnels et les soutenir dans une période si dure ? Pour mener cette réflexion, Pascal Gélie reçoit dans Alter Ego, David Milbéo en charge de l'animation et du développement du réseau du collectif Culture Bar-Bars.

https://www.bar-bars.com/