Le Tonnerre est arrivé à st Martin

Parti le 13 septembre de Toulon, le bâtiment de projection et de commandement Tonnerre est arrivé ce week-end à Saint-Martin.

Depuis, il débarque d’importants moyens destinés à la reconstruction de l’île, dévastée le 4 septembre dernier par l’ouragan Irma.

Le deuxième bâtiment le plus grand de la Marine Nationale achemine plus de 1 000 tonnes de matériel, 116 véhicules et engins ainsi que 500 hommes issus des trois armées.

Mardi après-midi une visio conférence était organisée à la préfecture maritime de la Méditerranée avec le capitaine de vaisseau Ludovic Poitou, commandant du Tonnerre.

Audrey Souriau y a assisté...

Plus de 2 000 militaires des trois armées, sont désormais mobilisés pour aider à la reconstruction aux Antilles.