Les algues de l'Ile de Ré avec Hélène, récoltante

Algorythme est une jeune startup basée à Ars-en-Ré, sur l’Île de Ré. Elle est spécialisée dans la récolte et l'exploitation d'algues à usage alimentaire, en cosmétologie et recherche médicale. Ses fondateurs Hélène Jouannet et Tanguy Gauvin ont à cœur de l'inscrire dans une démarche éco-responsable, qui minimise son impact sur l’environnement.présentation au micro d'Yves Vasseur