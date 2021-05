Les Associations Familiales Catholiques fêtent les mères en famille

La délégation marnaise des AFC (Associations Familiales Catholiques) présente ses objectifs et ses actions pour promouvoir la famille et ses valeurs au sein de la société. Dans la Marne, il existe deux associations familiales (à Châlons et à Reims) et une fédération départementale. Mariette Douillard, Présidente de l’AFP de Reims, au micro de Laure de Lajudie.