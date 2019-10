Les brèves de comptoir au théâtre

Anne-Céline Beau reçoit Jean-Christophe Furigo et Christian Brendel pour évoquer les "Brèves de comptoir" de Jean-Marie Gouziot et Jean-Michcel Ribes. Ce spectacle drôle et impertinent est proposé par les quatre clubs rotariens de Troyes et le Kiwanis Chrestien de Troyes. A l'espace Gérard-Philipe de Saint-André-les Vergers les 10 et 11 octobre 2019.