Les chrétiens et la crise du Liban

Le père Charbel Eid, prêtre maronite du Liban et collaborateur de l’AED, s’exprime sur le désarroi total dans lequel se retrouve son pays suite à l’explosion du 4 août à Beyrouth, précédée de la crise bancaire, l’arrivée du Covid-19, l’incapacité et la corruption des politiciens et de la guerre civile.