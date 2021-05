Les GEM : un réel soutien au quotidien

"Je suis transformée, je ne suis plus la même personne qu'avant." Témoignage de Martine Paeye victime d'un AVC en 2006 et participante du Groupe d’Entraide Mutuelle (GEM) de La Rochelle. Les GEM ont été créés afin de permettre aux personnes vivant des situations de vie similaires, d'échanger et de partager des bons moments pour se sentir moins seules et apprendre les unes des autres.