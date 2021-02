"Les gratuits" soutient les sans-abris de Bordeaux

Militante syndicale, politique, révoltée par les injustices et le manque d'humanité, Cécilia FONSECA, femme de l'ordinaire se révèle extraordinaire. Elle crée l'association Les gratuits de Gironde, association de maraudes qui distribue de l'aide alimentaire, des produits d'hygiène et autres besoins auprès des personnes à la rue en général et en particulier autour du lac de Bordeaux.