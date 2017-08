Les Petites Cantines, une idée gourmande pour tisser des liens

À table avec vos voisins! Si vous prêtez plus d'attention à ceux qui parlent de la solitude des grandes villes qu'à ceux qui croient au vivre ensemble, venez rencontrer Juliette et son "Bienvenue aux Petites Cantines! L'association où il fait bon s'attabler le midi et le soir avec tous ceux qui sont de passage..." Et si se mettre à table ensemble était le moyen pour retrouver le sens de la convivialité? Le concept paraît si simple en effet qu'on se dit qu'on aurait dû y penser avant! Il fallait l'esprit d'initative et le sens du partage d'Étienne Thouvenot et de Diane Dupré La Tour et pour que l'association voit le jour en septembre 2015.

"Le repas c'est un super trait d'union entre les gens" Diane DUPRÉ LA TOUR

Demandeurs d'asile, artistes, entrepreneurs social, start-upeurs, étudiants, mères de familles avec enfants... La première Petite cantine compte déjà plus de 1.500 adhérents. "Le but est d'essaimer le concept dans d'autres quartiers de l'agglomération lyonnaise", explique la co-fondatrice. La cantine de Vaise fait office de "cantine pilote", pour "essayer le concept, le co-construire avec les habitants et voir si ça marche, à tous les niveaux: en terme de qualité des repas, de circuits d'approvisionnement, de modèle économique."



©Les Petites cantines ©Les Petites cantines

Juliette Grizard est maîtresse de maison aux Petites cantines. Il lui arrive de préparer des repas pour 40 ou 50 personnes. "En toute simplicité, se retrouver avec les voisins, autour d'un bon repas cuisiné avec des produits locaux, qui développent un peu une alimentation durable, avec des circuits courts, un peu de bio mais pas toujours, un peu de viande mais pas toujours."

Mais elle précise: "Ce n'est pas un restaurant, c'est comme à la maison, chacun est invité à participer à sa manière." Nettoyer la vaisselle, couper le pain, remplir les pichets d'eau... des menus services que l'on rend volontiers dans cette atmosphère conviviale. "Surtout, surtout, venir rencontrer ceux qui sont à la tablée avec nous."

Reportage réalisé en janvier 2017