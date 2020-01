Les plus pauvres, envoyés en mission par le pape François

"Je voudrais vous demander une faveur, plus qu’une faveur, vous donner une mission : une mission que vous seuls, dans votre pauvreté, serez capables d’accomplir... Je vous donne la mission de prier pour [les riches, les repus, ceux qui aiment être loués, les hypocrites]... pour que le Seigneur change leur cœur. Je vous demande aussi de prier pour les responsables de votre pauvreté, pour qu’ils se convertissent !"

Pape François

Ces mots du pape François ont été prononcés lors du pèlerinage de personnes en situation de précarité, le 6 juillet 2016. Le souverain pontife rencontrait alors plus 200 personnes venues de France, des personnes en situation de pauvreté et d'autres qui les accompagnent. Parmi eux, des membres de La Pierre d'Angle - Fraternité Quart Monde. Au micro d'Anne Kerléo, ils témoignent de ce qu'ils vivent au quotidien. Ils nous disent aussi comment ils ont reçu et interprété cette demande du pape de prier pour "les riches" et "les responsables de leur pauvreté".



La Pierre d'Angle et la spiritualité du père Wresinski

La Pierre d'Angle rassemble 24 fraternités dans 21 villes de France. Héritiers de la spiritualité du père Joseph Wresinski (1917-1988), ses membres se réunissent régulièrement pour écouter et méditer la Parole de Dieu et découvrir aussi comment Dieu est présent dans leur vie.



ce que les pauvres ont à nous dire

La Pierre d'Angle a aussi pour objectif de favoriser la participation de ses membres à la vie de l'Église. Et de transmettre l'expérience de vie et la réflexion des plus pauvres à l'Église et au monde.

"Si vraiment on est conscient que le centre même de l'Église c'est la personne de Jésus, que Jésus fut pauvre parmi les pauvres, explique le bibliste Jean-Claude Caillaux, alors certainement les plus pauvres dans notre société ont quelque chose à nous dire sur le mystère de Dieu, de Jésus, de l'Église, sur ce que veut dire être chrétien, répondre à l'Évangile."

Émission enregistrée en janvier 2019 à Paris - Merci à tous ceux qui ont accepté de témoigner !