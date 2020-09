Les reconduites à la frontière, un cas de conscience

C'est le film événement de la rentrée. "Police", d'Anne Fontaine, sort ce mercredi 2 septembre dans les salles de cinéma. Avec à l'affiche Omar Sy et Virginie Efira, il met en scène trois policiers, ​Virginie, Erik et Aristide, obligés d'accepter une mission inhabituelle : reconduire un étranger à la frontière. Sur la route qui les conduit à l'aéroport, ils comprennent que cet homme risque la mort dans son pays et se trouvent alors devant un cas de conscience... La sortie du film d'Anne Fontaine est l'occasion d'évoquer les expulsions de migrants et les cas de conscience chez ceux qui en sont témoins ou acteurs. Quel regard portez-vous sur ce type de situation ? Dans cette émission interactive, Melchior Gormand et Stéphanie Gallet vous propose d'en parler avec deux acteurs du monde associatif, de La Cimade et JRS France.

Les expulsions, ignorer ou s'indigner

Obéir ? Désobéir ? Que vaut la vie d'un homme face à une carrière tranquille ? Les artistes ont ce talent d'attirer les projecteurs sur des drames méconnus, invisibles, qui se jouent normalement loin des caméras. Exiger d'individus qu'ils quittent le territoire français, cela se répète pourtant quotidiennement. Quels critères se font ces expulsions ? Qu'est-ce qui distingue un "bon" d'un "mauvais" migrant ? Faut-il faire évoluer le droit ou préserver l'existant ? Si, dans le film, ce sont des policiers aux prises avec un cas de conscience, qui sont, dans la société civile, ceux que cela révolte ou interpelle ?

Le rôle des associations

En France, des associations accompagnent les migrants. Ainsi, La Cimade, créée en 1939 par des groupements d'étudiants protestants. "Le rôle de La Cimade est d'accompagner toutes les personnes marginalisées, qu'elles soient étrangères ou pas", explique son président Henry Masson.

Créé en 1984, le Service jésuite des réfugiés (JRS) vient en aide aux migrants, notamment au travers de son programme Welcome. Son fondateur, Jean-Marie Carrière a coordonné le dernier numéro de la revue Projet sur le thème : "Migrants : dépasser les catégories". "Nous avons une certaine facilité à catégoriser les migrants, particulièrement dans l'opinion, dans les médias et chez les politiques." Si ces catégories - réfugié, migrant économique, etc. - sont "nécessaires" car elles "donnent accès à des droits", elles sont "stigmatisantes" et elles "pèsent beaucoup" dans la relation entre individus.

"Police", le nouveau film d'anne fontaine

La réalisatrice Anne Fontaine, dont on se souvient du film "Les Innocentes" (2016), a voulu décrire cette fois un "cas de conscience" et aussi un cheminement "spirituel". Dans le film, les trois policiers ne sont "pas du tout formés pour ce genre de mission". "C'est comme un voyage spirituel, initiatique, où finalement petit à petit, l'un d'entre eux, c'est-à-dire la jeune femme interprétée par Virginie Efira, va, parce qu'elle-même est vulnérable, a des problématiques personnelles qui vont résonner, désobéir aux ordre réglementaires." Et peu à peu le "cas de conscience gagne les trois personnages"... Anne Fontaine signe "un thriller métaphysique" inspiré du livre d'Hugo Boris, "POLICE" (éd. Grasset, 2016).