Les rendez-vous - 25 novembre 2019 à 11:15

Le mardi et le jeudi à 11h15

Notre département est riche en mouvements et associations. Nous avons souhaité mieux les faire connaître car ils participent à la vie du territoire et cela dans beaucoup de domaines. Dans les rendez-vous que nous vous proposons chaque semaine, les responsables de ces associations viennent s'exprimer sur ce qu'ils font dans le domaine culturel économique social sportif... et là, nous pouvons faire partager le dynamisme de tous ces acteurs qui vivent dans le département et veulent le promouvoir afin qu'il se développe encore plus.