Les Trophées de l’engagement des jeunes, une récompense pour ceux qui s'engagent

Organisés en partenariat avec la radio RCF, les Trophées de l'Engagement des Jeunes 2020 ont pour objet de faire émerger et de soutenir des projets solidaires et innovants. Ces projets relevant de l'intérêt général doivent s'ancrer dans un territoire et mobiliser des acteurs locaux.



Découvrez les projets des lauréats sur RCF ! Chaque samedi à 8h15, Melchior Gormand reçoit un lauréat, parmi Céleste, Chloé, Dyna, Fiona, Ismaïl, Margaux, Maxim et Nina, qui remportent la somme de 2.000 euros pour mener à bien leurs projets associatifs. Ces finalistes concourent maintenant pour le prix national.

À partir du lundi 25 mai, votez en ligne pour votre projet favori ! L’heureux gagnant remportera 2.000 euros supplémentaires pour son association.



L’édition 2020 des Trophées de l'Engagement des Jeunes est soutenue par le Fonds Saint-Christophe et s’inscrit dans une dimension à la fois nationale et régionale en mobilisant le réseau mutualiste de la Mutuelle Saint-Christophe, composé de huit régions : Grand Ouest, Marseille, Nancy, Bordeaux-Poitiers, Lille, Paris, Lyon et Toulouse.

Le comité de sélection inter-régional, composé des correspondants solidarité de la Mutuelle Saint-Christophe s’est réuni le 8 avril dernier pour sélectionner les 8 lauréats régionaux des Trophées de l’Engagement des Jeunes Saint-Christophe RCF 2020.