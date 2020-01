Lire "L'Art de perdre" en prison, avec Alice Zeniter

Nous avons tout à gagner à plonger dans "L'Art de perdre", d'Alice Zeniter (éd. Flammarion) - un titre qui prend une sacrée résonance en détention ! Pour l'émission de RCF LIVRE COMME L'AIR, son auteure Alice Zeniter rencontre ses lecteurs du Centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse (Ain). Véronique Macary a suivi cette rencontre.



Lire pour en sortir

La prison de Bourg-en-Bresse fait parti du dispositif de Lire pour en sortir, l'association qui "place la lecture, la littérature et l'expression au cœur du bien-être et du projet de réinsertion des personnes détenues", selon les mots de Marie-Pierre Lacabarats, directrice générale de l'association.



Lire "L'art de perdre" en prison

Dans cette émission, l'écrivaine Alice Zeniter échange avec ses lecteurs de "L'Art de perdre" et les comédiens du Geiq Théâtre incarnent les personnages. ​Les lecteurs, un peu réservés au début, craignent une donneuse de leçon en goguette... Mais très vite ils en viennent à échanger de plus en plus librement. Qu’ils soient d'origine bressane ou eux-mêmes d'origines diverses, comme les personnages du roman, tous témoignent de l’importance de cette rencontre.

Dans "L'Art de perdre", qui a reçu le prix Goncourt des lycéens, Alice Zeniter raconte l’histoire de sa famille : de la Kabylie aux barres HLM de Basse-Normandie, les générations se succèdent et s'installent durablement en France. Les plus jeunes sont sans cesse renvoyes à leurs origines, dont ils ne connaissent pourtant pas grand chose...

Réalisation : Philippe Faure, Véronique Macary

Merci aux comédiens Héloïse Gaubert, Tristan Oudar et Mona Scheuer-Rothan

Émission réalisée avec l'association Lire pour en Sortir, le soutien de la Fondation Groupe ADP et le Geiq Théâtre compagnonnage Lyon