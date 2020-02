Loto Rotary Comtes de Champagne

Un loto est organisé et proposé par le club Rotary Comtes de Champagne le 29 février 2020 à 18h30 à la salle Deterre-Chevalier à Saint-Parres-aux-Tertres. Thierry Bernard, président du club, vous donne toutes les informations et modalités. Action au profit des enfants autistes et personnes déficientes visuellement.