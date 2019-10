Louis Lamour, le boulanger du coeur

Boulanger de métier et installé depuis peu rue Ravez à Bordeaux, Louis LAMOUR ouvre les portes de sa boulangerie à celles et ceux qui ont besoin d'un peu de pain et de chaleur.

Et pour la première fois, il a proposé aux bénévoles de l'association Ernest de venir faire du pain et des viennoiseries originales et éphémères et de leurs reverser l'argent récolté pour les aider à distribuer des paniers de légumes dans le quartier. Découvrez le boulanger du cœur en compagnie de Pascal Gélie.