Lutter contre l’épidémie en restant solidaires

ÉPIDÉMIE DE CORONAVIRUS : VOUS AVEZ LA PAROLE - Pour répondre à vos questions, vous permettre de témoigner ou de proposer des initiatives solidaires, RCF accorde désormais une large place à la libre antenne. Chaque matin, du lundi au vendredi, de 9h à 11h, et chaque soir (à partir de mardi) de 21h à 22h, nous vous proposons des rendez-vous exceptionnels où vous avez la parole. > En savoir plus

► Appelez le 04 72 38 20 23

► Écrivez à : emissionspeciale@rcf.fr

En cette période si particulière que nous traversons, marquée par l’inquiétude et l’angoisse en raison de cette épidémie de coronavirus, RCF continue sa mission, celle de vous accompagner en vous donnant la parole. Votre radio chrétienne vous fait aussi entendre des hommes et des femmes qui s’engagent comme ils peuvent au service des plus fragiles d’entre nous.

Après que le gouvernement a décrété samedi dernier le passage au stade 3 de l’épidémie, le président de la république a annoncé lundi soir des mesures encore plus drastiques obligeant la majorité d’entre nous à rester chez soi. Cette retraite forcée ne doit pas pour autant nous empêcher de penser à ceux et celles que nous aimons, qui attendent notre soutien, notre prière, notre fraternité.

La solidarité c’est certes des actions concrètes mais c’est aussi peut être avant tout un état d’esprit, une attention, une inclination du cœur. En cette période d’épidémie, alors que la tentation du repli sur soi et de l’égoïsme nous guette, nous partageons sur RCF des élans de solidarité.