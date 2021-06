Lutter contre l'isolement des personnes âgées : un enjeu électoral

Aux Petits Frères des Pauvres, nous sommes convaincus que la lutte contre l’isolement des personnes âgées doit se mener à tous les échelons territoriaux. En toute proximité bien sûr avec les municipalités, mais aussi au niveau des départements qui ont dans leurs compétences l'action sanitaire et sociale en faveur des personnes âgées et des régions qui s’occupent, entre autres, des questions de mobilité et d’aménagement du territoire.

En jetant un rapide coup d’œil à quelques programmes électoraux, j’ai constaté que si tous les candidats ont bien pris la mesure de l’urgence de la transition écologique, la transition démographique n’est pas, et je le regrette profondément, une préoccupation essentielle, quelle que soit l’étiquette politique.

la transition demographique : une priorité

Bien sûr, il y a des mesures comme la lutte contre les déserts médicaux qui sera favorable à tout le monde mais les mesures concernant les personnes âgées se résument encore trop souvent à l’adaptation des logements ou la création d’un guichet unique d’accès aux prestations sociales. Certains candidats proposent le développement d’habitat alternatif ou misent sur la solidarité entre générations mais leurs propositions restent floues et peu développées.

Nous sommes très attachés à faire changer de regard sur la vieillesse. C’est donc notre rôle de sensibiliser les candidats, de les inciter à s’interroger sur la place de nos aînés au cœur des territoires et à prendre conscience des conséquences de l’isolement et de la solitude qui frappent les personnes âgées les plus démunies et les plus fragiles.

Depuis quelques jours, nos équipes sont en train d’envoyer aux différents candidats deux plateformes de mesures pour les aider à intégrer la lutte contre l’isolement dans leurs programmes et leur permettre de favoriser, dans de nombreux domaines, une société la plus inclusive possible pour nos aînés.

Changer le regard sur les aînés

Parce que, lutter contre l’isolement des aînés, c’est aussi, par exemple, encourager les différentes formes d’engagement citoyen et les solidarités de proximité, ou développer les offres touristiques et les aides au départ à destination des personnes du grand âge. C’est aussi innover en créant des programmes éducatifs pour les collégiens et les lycées afin de favoriser le lien intergénérationnel et donner une image positive de la vieillesse.

Changer de regard sur les aînés passe par l’interpellation de ceux qui souhaitent s’investir dans la vie publique afin cette transition démographique qui a de fortes répercussions sur tous les pans de notre société ne soit plus négligée !