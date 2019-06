Lutter contre la faim dans le monde : l'exemple d'une ONG

• L'interview / La Journée Mondiale Contre la Faim

On estime que 800 millions de personnes à travers le monde se retrouvent en situation de malnutrition ou de sous-alimentation. Pourquoi ? Différentes problématiques, liées aux conflits, aux guerres, ou encore au changement climatique. A cause de ces problèmes alimentaires, un enfant sur quatre souffrirait d'un retard de croissance, et 66 millions d'enfants ont faim en classe, dans certains pays en développement.

Ce samedi 15 juin aura lieu la Journée Mondiale Contre la Faim, un évenement créé en 1945. Comment lutter efficacement et durablement contre la faim ?

L'ONG Vision du Monde propose quelques programmes d'aides immédiates et durables. Objectif : tendre vers une autonomie totale.

Camille Romain-des Boscs, la directrice générale de Vision du Monde France, est l'invitée de Melchior Gormand.

Plus d'informations : https://www.visiondumonde.fr/

