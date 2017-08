Marie-France des Pallières poursuit le combat de "Pour un sourire d'enfant" au Cambodge

Le 25 avril dernier, Marie-France des Pallières a été promue au rang d'Officier de la Légion d'honneur. Une promotion qui récompense le combat qu'elle a mené avec son mari pour les enfants du Cambodge. Le couple a fondé en 1996 l'association Pour un Sourire d’Enfant (PSE).



PSE, l'association révélée par "Les Pépites"

Depuis le 5 octobre 2016, date de sa sortie en salles, nombreux sont ceux qui ont été enthousiasmés, émus, voire bouleversés par le film "Les Pépites", réalisé par Xavier de Lauzanne. L'histoire vraie de ces enfants de la décharge de Phnom Penh, au Cambodge, que Christian et Marie-France des Pallières ont sauvés. Grâce à leur association, près de 10.000 d'entre eux ont retrouvé le sourire, pris le chemin de l'école et ont trouvé du travail.



"Je n'ai jamais pensé que ce serait possible d'arrêter"

Christian des Pallières est mort le 24 septembre 2016, à Phnom Penh, dans la ville où lui et son épouse ont a tant donné aux autres. C'était une semaine avant la sortie du film et 20 ans après la fondation de l'association. Leur combat, Marie-France des Pallières le poursuit aujourd'hui. De passage en France, elle se rend dans plusieurs villes pour présenter les réalisations de l'association et récolter des fonds. "Je n'ai jamais pensé que ce serait possible d'arrêter."





©Pour un Sourire d’Enfant (PSE) - Jeunes filles cambodgiennes à Phnom Penh ©Pour un Sourire d’Enfant (PSE) - Jeunes filles cambodgiennes à Phnom Penh

Christian et Marie-France, le goût de la rencontre

Quand Marie-France a rencontré Christian des Pallières, à un mariage, ils ont "parlé de voyages toute la soirée." À cette époque, vers 1963, elle achevait un séjour en Allemagne et espérait repartir en coopération, cette fois. Le couple, qui s'est marié en 1964, aurait pu mener une vie confortable d'expatriés au Maroc. Mais ils étaient surtout "poussés par l'envie de découvrir le pays". Puis, entre 1977 et 1978, ils ont passé 18 mois à voyager en Asie dans un camping-car, avec leurs quatre enfants.



Une retraite sous le signe de l'engagement

La misère, ils n'ont pas attendu les années 90 pour la voir. Ils en avaient été témoins lors de leur périple en Asie, et notamment en Inde. Mais ils n'étaient pas encore prêts alors à s'engager. C'est en 1993, que Christian est parti au Cambodge pour l'association la Guilde européenne du Raid, dont il était le président. Il ne savait pas encore qu'ils allaient créer trois ans plus tard l'association Pour un Sourire d'Enfant.

Entretien réalisé en avril 2017