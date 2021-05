Mémoire à vif : Solliciter l'histoire pour se projeter dans l'avenir

Depuis sa création en Octobre 2001, l'association Mémoire à Vif est présente en Limousin pour réhabiliter, solliciter l’histoire, et la mémoire de ceux qui n’ont pas été reconnus.

Un de ses slogans pourraient être :"Parce qu'elles sont multiples, les blessures de l’histoire sont toujours à vif. Pour que ces mémoires plurielles deviennent mémoires partagées pour "aller plus loin que les frontières qui sont dans nos têtes", Mémoire à Vif proposent des rencontres, des débats, des projections de films…

Avec la présidente : Daniele Restoin et Jean-Jacques Restoin