Merci les bénévoles !

Les actions des Petits Frères des Pauvres reposent sur l’engagement de milliers de bénévoles qui s’investissent tout au long de l’année pour lutter contre l’isolement des personnes âgées. La Journée mondiale du bénévolat est une formidable occasion de remercier les 13 672 bénévoles des Petits Frères des Pauvres. Grâce à leur engagement sans faille, nous avons pu maintenir le lien social avec les personnes âgées accompagnées qui sont particulièrement éprouvées par la crise sanitaire.

Nous avons d’ailleurs réalisé au mois d’octobre, un baromètre auprès de 2 100 bénévoles de notre association : près de 2/3 des bénévoles ont pu exercer sans interruption leurs missions depuis le début de la crise sanitaire. Bien sûr, ces missions sont sans cesse adaptées au fil de l’évolution de la crise et des contraintes, elles sont nombreuses : confinement, déconfinement, reconfinement, re-déconfinement, angoisse des personnes âgées face à ce virus qui ne les épargne pas et les fragilise encore plus. Là aussi, un grand merci à tous ces bénévoles qui ont rivalisé d’imagination et de pugnacité pour continuer l’action et être présents au côté des aînés.

Et depuis la rentrée, les plus grandes satisfactions des bénévoles sont d’avoir pu reprendre les visites auprès des personnes accompagnées, à domicile comme en établissement ainsi qu’un très fort sentiment d’utilité. Je souhaite remercier aussi toutes celles et ceux qui, depuis plusieurs mois, nous font part de leur volonté de s’engager à nos côtés. Comme Alexandre, 22 ans, qui a rejoint une équipe des petits Frères des Pauvres en septembre. Voilà ce qu’il nous a confié : "Ce qui me plaît, c’est un enrichissement à la fois personnel mais aussi collectif car on apprend l’un de l’autre. Le monsieur que j’accompagne me partage son expérience de vie, ce qu’il a vécu, son ressenti… Je me nourris de ça, c’est très enrichissant. Ça me plaît de parler à d’autres personnes qu’à des jeunes aussi ! J’ai 22 ans, ça change de discuter avec des personnes qui n’ont pas le même âge que moi !"

Dans ce monde compliqué dans lequel nous vivons, en proie aux doutes et aux incertitudes, où l’on voit certains essayer de mener une guerre stupide entre les générations, nous pouvons nous réjouir que de jeunes citoyens qui peuvent connaître actuellement des difficultés économiques et sociales aient envie d’offrir de leur temps en portant de l’attention aux plus âgés si souvent délaissés. Comme le dit Alexandre, être bénévole, c’est un enrichissement personnel mais aussi collectif car il y a plein de choses à partager entre un jeune de 20 ans et quelqu’un de quatre fois 20 ans !

Être un citoyen engagé, refuser l’invisibilité sociale à laquelle nos sociétés réduisent les humains à leur capacité à produire de la valeur économique, c’est aussi un combat que chacun d’entre nous peut mener au sein de sa famille, sa résidence, dans sa rue, son quartier. Agir tous ensemble aujourd’hui pour lutter contre l’isolement social de nos aînés, c’est aussi préparer la vision de la société que nous voulons pour demain. C’est notre devoir de fraternité.