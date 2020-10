Midi solidaire avec vous.... et avec les étudiants !

Une épicerie très solidaire

Depuis la rentrée, l'Agoraé accueille déjà près de 130 bénéficiaires. Le principe est simple : l'épicerie se fournit auprès de partenaires comme la banque alimentaire de l'Isère ou de dons d'invendus. Elle propose ensuite à ses bénéficiaires, sélectionnés selon leurs revenus (et non ceux de leurs parents comme la plupart des aides), un solde entre 9 et 22.50 euros à dépenser dans ces rayons. Ici les prix sont à 10% du marché. Un paquet de pâte à 1 euros coûte donc 10 centimes à l'étudiant. De quoi boucler plus sereinement les fins de mois. Le local mis à disposition par le Crous possède aussi une ressourcerie et une gratuiterie qui proposent livre, vêtements ou encore petit électroménager. "De quoi vivre dignement, tout simplement" nous explique Alexis Fayolle d'Inter-asso UGA, le collectif d'association universitaire à l'origine du projet.



Plus d'infos :

L'adresse : 107 rue des Tailléesn 38400 Saint-Martin d'Hères

Le site internet : Interasso Grenoble-Alpes

Prête ton canap'

Un dispositif d'hébergement d'urgence entre étudiants. InterAsso se mobilise aussi pour aider les étudiants qui se retrouvent sans logement. Les hébergeurs et les étudiants ayant besoin d'un logement remplissent des questionnaires, sont ensuite mis en relation. Il s'agit d'une solution temporaire, pour une durée pouvant aller de quelques jours à un mois.

Toute les infos à retrouve sur cet article d'InterAsso