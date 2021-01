Midi solidaire avec vous .... et la banque alimentaire de l'Isère !

L'initiative du jour



La Banque Alimentaire de l'Isère avait été contrainte de reporter sa collecte annuelle, covid oblige. Elle aura lieu ce vendredi 29 et ce samedi 30 dans plus d'une centaine de lieux en Isère.

Conserves, denrées non périssables.... Donnez !





Droits des enfants - Gérard Brion

Les déplacements dans le cadre d'un regroupement familial sont bel et bien essentiels, malgrès la pandémie. Décision du conseil d'état qui va dans le bon sens pour la Défenseure des Droits. C'est la chronique des droits humains de la semaine.

Le témoignage du jour

Les étudiants de l'UGA ouvre "Alpaline" une ligne d'écoute pour venir en soutien aux étudiants les plus en difficultés face à la crise sanitaire.

De 20h à 2h du vendredi au lundi

04 65 84 44 24