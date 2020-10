Midi solidaire avec vous... et la maison des familles !

L'abécédaire du confinement

La Maison des Familles, qui accompagne des familles précaires dans l'éducation des enfants a dû fermer pendant le confinement, il y a quelques mois. Mais elle n'a jamais cessé d'être active. Chaque jour, les échanges, l'entraide, les jeux et le partage s'est déplacé sur téléphone, au sein d'un groupe Whatsapp hyperactifs. L'association et les familles ont décidé de compiler ces moments si particuliers et si inédits dans un livre, comme un album de famille, pour retracer leur expérience du confienement.

Invitées : Babeth Michel, de la Maison des Familles, Hadja & Valbona, mamans de trois enfants



Pour vous procurer le livre et soutenir l'association : contactez-les !

Maison des Familles de Grenoble, 53 Place St Bruno, 38000 Grenoble

Tél : 04 38 12 98 50

REPORTAGE - LA SEMAINE DES RESSOURCERIES

A l'occasion de la semaine nationale des ressourceries, Violaine Rey s'est rendue au Repair Café de Grenoble, un lieu où on peut réparer son petit électroménager plutôt que de le jeter. Réparer, revendre, réutiliser.... c'est faire un geste contre la surconsommation, l'obsolescence et surtout pour l'environnement !

Plus d'infos sur la Semaine des ressourceries et pour trouver celles près de chez vous : ressourceries.infos

LA CHRONIQUE

La chronique des droits de l'enfant par le délégué isérois du défenseur des droits, Gérard Brion.