Midi solidaire avec vous... et les migrants

"On veut vivre avec les mêmes droits que tout le monde"

Après deux manifestations cet été, les sans papiers repartent pour un troisième acte de mobilisation. Depuis toute la France, ils vont marcher vers Paris pour manifester devant l'Elysée le 17 octobre prochain. Ils réclament la régularisation des sans papiers, un logement décent pour tous et la fin des centre de rétention administratifs.

Invités : Ousama El Bar, du collectif des sans papiers de Grenoble et Serena Naudin, de l'association Modus Operandi & du collectif universités sans frontières

Plus d'infos : Une collecte de dons est en cours pour aider à la préparation de la marche. Ca se passe sur helloasso



"il n'y a pas de jeunes plus motivés qu'eux sur tout le territoire français!"