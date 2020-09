Midi solidaire avec vous.... et vos pauses déjeuner !

Des pauses déj' plus responsables et écolos !

C'est possible ! Grâce à Dabba est à son système de consigne pour les restaurants du bassin grenoblois ! Le principe est simple : l'entreprise se charge de tout : location de contenant en verre made in france pour la vente à emporter, lavage, fourniture dans les restos... Le client du restaurant, lui, ne paye qu'une fois 5 euros pour emporter son dabba.

Il ne vous reste plus qu'à manger vos plats préférés au boulot ou au soleil dans votre lunch box zéro déchets.... à ramener dans l'un des restaurants partenaires du réseau Dabba. Ils sont déjà plus d'une dizaine! Miam!

Attention ! L'essayer, c'est l'adopter ! On vous aura prévenus!

Invités : Marion Scapin et Caroline Laubertie co-fondatrices de Dabba, Yoana restauratrice de Ma petite Dame à Grenoble et ses clients !

> Retrouvez toutes les infos et la liste des restaurants partenaires sur dabba-consigne.fr et sur les reseaux sociaux de Dabba : Instagram & Facebook

Un mois pour adopter

Cet été encore, plus de 8000 animaux ont été recueillis par la SPA. Les refuges débordent de petites boules de poils qui cherchent de nouveaux maîtres, plus aimants et surtout plus responsable.

L'association de défense des animaux a lancé un mois spécial dans ses refuges pour permettre de concillier sa mission au contexte sanitaire.

Invité : Christophe Dumont Richet, responsable régional de la SPA.

> Le mois de l'adoption c'est jusqu'au 4 octobre partout en France. Les refuges près de chez vous sont à retrouver sur le site web de la SPA