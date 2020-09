Midi solidaire avec vous ... sur le Tour de France !

Au menu aujourd'hui :



"Un vélo pour tous" - Emmaüs

On parle du Tour De France, bien sur, puisqu'il a posé ses valises en Isère pour 3 jours ! Nous on parle surtout du tour solidaire d'Emmaus qui récolte des vélos à travers toute la France, au fil des étapes de la Grande Boucle !

Pour donner en isère, rendez vous dans les communautés près de chez vous (voir carte) ou à l'hôtel du département à Grenoble.





La chronique des droits humain avec l'ACAT

Votre chronique des droits humains ce mardi est assuré par l'ACAT, l'action chrétiennes pour l'abolition de la torture qui s'oppose au délit de solidarité.



"C'est mon patrimoine" : Les journées européennes du patrimoine pour les jeunes loins de la culture

Et enfin on part dans un manoir, le manoir de Vaubaunais dans le Grésivaudan. A l'occasion des journées du patrimoine qui ont lieu le week end prochain, le Manoir participe à l'opération "C'est mon patrimoine", spécialement dédiée aux jeunes défavorisés et éloignés de la culture