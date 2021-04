Mineurs non accompagnés - Aide Sociale à l'Enfance du Conseil Départemental 87

Paroles de Fraternité sur RCF Limousin consacrées à l'Aide Sociale à l'Enfance du Département Haute Vienne et, plus particulièrement l'accueil des Mineurs Non accompagnés. Notre Invité Gulsen Yildirim, Vice-présidente en charge des politiques de l'enfance, de la famille et des solidarités nous explique l'action du département.