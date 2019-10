Mois de la mission

Le pape François a proclamé octobre 2019 “mois extraordinaire de la mission”. L’activité missionnaire représente toujours le plus grand défi de l’Église. Ceci s’avère aussi d’un entretien entre l’AED et Mgr Neri José Tondello, évêque brésilien du diocèse du Mato Grosso et l’un des 18 membres du conseil pré-synodal, qui raconte l’histoire récente de l’Église en Amazonie et l’expérience de l’Évangile avec les peuples autochtones.