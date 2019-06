Mouvement Vie libre : lutter contre les addictions

L'association Mouvement Vie Libre est une association d'accompagnement et d'écoute des personnes souffrant d'addictions (alcool, drogues...). Avec Bernard Gestin, Président de l'association en Charente Maritime, et Michel David, adhérent à l'association, nous partons à la découverte d'une association ouverte et laïque. A travers les groupes de parole, les permanences et autres interventions de l'association, elle aide à la guérison des personnes victimes d'addictions.