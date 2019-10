Notre patrimoine commun, avec Cultures 21 et Moustapha MEBARKI

Moustapha MEBARKI est le responsable de l'association Cultures 21, laquelle oeuvre sur les quartiers messins et dans le département de Moselle depuis 30 ans.



Cultures 21 mobilise des ressources et s'engage pour le patrimoine interculturel et intergénérationnel que nous partageons tous : à commencer par le jeu et l'écriture. A travers des ateliers, l'association contibue à l'alphabetisation, à la tolérence et à la francophonie.



Contacts à Metz Sablon :

https://cultures21.pagesperso-orange.fr/

tel. 03 87 32 56 25