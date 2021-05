Issu du plus ancien organisme caritatif au monde, l’Ordre de Malte est une association catholique, hospitalière, créée en 1927 et reconnue d’utilité publique depuis 1928. Hospitaliers depuis toujours, la mission de l’association est d’accueillir, de secourir et de soigner les personnes fragilisées par la vie, et de former leurs aidants.