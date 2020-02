Oser parler du deuil, avec l'association Pierre Clément

L'association Pierre Clément accompagne les personnes gravement malades ou en fin de vie, soutient les personnes en deuil et répond aux questions de l'entourage, à travers l'activité de ses bénévoles.



Nous parlons de "l'esprit palliatif" avec le Docteur Jean-François VILLARD et Cécile PELLISSIER, qui représentent l'association et travaillent au service des soins palliatifs du Centre Hospitalier Régional de Metz-Thionville.