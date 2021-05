PADEM : Programmes d’Aide et de Développement destinés aux Enfants du Monde

PADEM signifie : Programmes d’Aide et de Développement destinés aux Enfants du Monde. PADEM est une organisation non-gouvernementale de solidarité internationale, créée en 2002.

Privée, apolitique, non confessionnelle, non lucrative : PADEM intervient en faveur d’une amélioration durable des conditions de vie des populations les plus vulnérables.