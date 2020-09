Parole de Fraternité Village de François

Paroles de Fraternité sur RCF Limousin est dédié aujourd’hui au Projet d’installation du Village de François dans l’Abbaye de Solignac.



« Le Village de François » souhaite proposer un lieu de vie partagé entre des personnes fragiles, en situation d'exclusion, et leurs accompagnateurs, autour de trois axes : le « vivre ensemble », l'activité économique et l’écologie intégrale.



Le projet d'implantation à Solignac est en cours. Fin août, une session chantier était proposée au public, Paroles de Fraternité vous propose de plonger dans cette chantier de travail, d'échanges, de prière, et de formation.