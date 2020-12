Paroles de fraternité La terre en partage

Paroles de fraternité, aujourd’hui consacré à l’association LA TERRE EN PARTAGE



Parmi les nombreux demandeurs d’asile arrivés en France, une immense majorité de personnes pleines de ressources et de potentiel, sont arrivées… motivées pour s’intégrer en France.

Or, le temps de la procédure de demande d’asile est souvent un temps long que l’association « Réseau La Terre en Partage » essaie de transformer en UN temps de la procédure actif et constructeur,

La terre en partage est située à la ferme du Mazet à St Just le Martel depuis 2018, elle accueille jusqu’à 19 personnes en situation de demandeurs d’asile.. Boris Skierkowski en est le directeur