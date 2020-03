Passerelles & Compétences, antenne Montpellier Occitanie

L'association mène des actions de sensibilisation du Grand Public et des acteurs de la solidarité (associations, fondations, institutionnels, écoles, …) sur l’intérêt du bénévolat de compétences et met en situation ses bénévoles leur permettant de s’engager via leurs talents ou leurs compétences en fonction de leurs envies et de leurs possibilités, soit directement soit via le développement de partenariats.