Le père Prasad Harshan raconte de son soutien aux victimes de la terreur du dimanche de Pâques au Sri Lanka. Ainsi, on entre dans le thème de la pastorale des jeunes et de la famille soutenue par l’AED sous la forme de cours pour des jeunes vulnérables et pour des couples afin de renforcer le bonheur conjugal, la famille étant considéré comme “le chef-d’œuvre de Dieu” par le pape François.