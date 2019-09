Pèlerins et amis du Westhoek 24 septembre 2019 à 20:00

Les chemins de Saint-Jacques de Compostelle constituent un ensemble d'une grande richesse culturelle et humaine. Nombreux sont ceux qui s'y intéressent, une source d'inspiration pour les générations actuelle... Philippe Cattez reçoit au micro, Maurice Wylleman de l'association des Amis et Pelerins du Westhoek, pour évoquer ensemble des parcours depuis les Flandres à partir du gîte d'Hondschoote, lieu d'accueil et étape importante de repos pour les Pèlerins venant du Nord de la France ! Ces chemins existent vers St-Jacques de Compostelle depuis le Nord de l'Europe et en Flandres tout particulièrement et ce, depuis le Moyen âge. Pour redécouvrir ces chemins avec l'association les amis de Westhoek, nous nous mettons en route avec RCF dans l'émission Tout un monde !