PEP 57 au rendez-vous de la parentalité

Discrétion et continuité d'une présence de proximité: l'espace Accueil Familles de Metz Borny porté par la PEP 57 offre soutien à la parentalité et présence éducative auprès des enfants. Adeline CICERO, coordinatrice parentalité, et Moya AGUI dite Magui, responsable de l'espace d'accueil, nous font part de l'émergence d'expressions et d'actions qui à défaut de ne jamais faire la une des journaux, n'en font pas moins l'oxygène du tissu social !