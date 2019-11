Père Eric N'Dézé

Rencontre avec l'ancien réfugié et artiste basque, Luis Salazar, et retour sur la rencontre avec Père Eric, de Huy, en Province de Liège. Arrivé du Rwanda en 2002, suite au génocide, il livre son histoire, son parcours aussi de réfugiés, au micro de Régine Kerzmann. "Humainement, on doit se sentir concerné par le sort des réfugiés... Etre déraciné mais c''est très horrible, vous n'imaginez même pas".