Les thèmes du mois d’octobre comme “mois du Rosaire” et “mois missionnaire extraordinaire” représentent les piliers de la prière et de l’action de l'œuvre de l'AED. À travers de rapports publiés dans les médias, l'AED veut donner une voix à l’Église souffrante. Ainsi, le rapport 2019 « Persécutés et oubliés » publié par le bureau britannique de l’AED, informe sur la persécution des chrétiens entre 2017-19 dans des régions en Asie et en Afrique où l’œuvre missionnaire de l’Église est souvent menée dans des conditions difficiles. L’instruction y est la clé pour la paix.