Philippe Desmoulins pour DTLS

Depuis 2010, le dispositif Dans Tous les sens, offre la possibilité d’une médiation culturelle. L'accès à la culture ne se limite pas à l'accessibilité des lieux de diffusion, ce projet se propose de travailler sur l'accessibilité des œuvres de spectacle vivant pour les personnes en situation de handicap sensoriel : aveugles ou malvoyants, sourds ou malentendants. Philippe Desmoulins est l’un des coordonnateurs du dispositif.



Pour 2020, Dans Tous Les Sens opère une mue numérique pour relever de nouveaux défis : étendre son rayonnement territorial à la Nouvelle Aquitaine et offrir des services nouveaux et innovants (réservations de spectacle en ligne, géolocalisation, accès services des Souffleurs d’Images et aux Subpacs...)