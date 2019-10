Porteur de handicap, mais citoyen d’abord

Comment être citoyen à part entière quand on est porteur de handicap ? Quand on est moins fort que les autres, plus lent ? Quand on ne voit pas, quand on n'entend pas, quand on ne peut pas marcher ? Quand on ne comprend pas aussi vite et aussi bien que la plupart des gens ? Ce mois-ci, RCF installe les studios de "Vous avez dit fragile ?" à Clermont-Ferrand, à l'occasion du

©Juliette Moyer / RCF Allier ©Juliette Moyer / RCF Allier

Le projet Handicap et citoyenneté

Porté par l'Université Clermont Auvergne (UCA) et l'Université de Saint-Boniface (Québec), le programme "Handicap et citoyenneté" propose une réflexion sur l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap.



Marie-Claude Lépine, conférencière canadienne en situation de handicap et slameuse



©Juliette Moyer / RCF Allier



Émission enregistrée le 16 novembre 2018, à l'université de Clermont-Ferrand - Diffusion le 27 novembre 2018 sur les antennes de RCF - Merci à Juliette Moyer et à Florence Faberon-Tourette grâce à qui cette émission a pu se faire, à Jérémi Coulon, technicien de RCF Allier. Et merci et à tous ceux qui ont accepté de témoigner !