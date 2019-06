On n’en parle pas, ils ne cherchent pas la lumière, mais ils sont fantastiques : il s’engagent pour les autres, lancent de petites entreprises, accompagnent les plus fragiles, bref : ils mériteraient d’être dans le journal ! C'est le dossier que le quotidien La Croix consacre à ces anonymes qui agissent, sans se vanter, efficacés et souriants. Et si, de temps à autre, on leur tirait un grand coup de chapeau ?

Émission en partenariat avec le quotidien La Croix