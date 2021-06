Pour des équipes olympiques et paralympiques unies

Jean- Marie Donatello, Président du Comité Handisport 57, Vice-Président du Comité Départemental Olympique et Sportif.

Vous préparez avec vos équipes et vos sportifs les Jeux Olympiques de Paris en 2024. Vous avez été sévèrement touché par la pandémie au cours de ces derniers mois épisode dont vous remettez progressivement avec volonté et énergie pour pouvoir emmener vos sportifs aux JO de Paris. Vous dites : « Des forces résilientes ont jailli en moi, une énergie extraordinaire que je dois cultiver. Me dire que je suis vivant me donne une pêche d’enfer ! »