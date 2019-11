Pour plus de liens entre les générations : les héros Notre temps

Les retraités, ces "actifs inactifs"

Les retraités sont souvent appelés "les actifs inactifs" de notre société. En effet, ils n'ont plus d'activité professionnelle rémunérée mais apportent une contribution de plus en plus importante par leurs engagements associatifs, civiques, familiaux. Ils sont motivés par le désir de transmettre, de se rendre utile, de créer du lien entre générations.

D'autres citoyens, seniors ou pas, s'engagent aussi pour lutter contre la solitude et l'exclusion des personnes âgées. Ils sont créatifs et généreux, ils se mobilisent pour une France où il fait bon vivre, ils mettent leur compétence, leur courage, leur opiniâtreté au service des autres. Ils creusent des sillons et entraînent avec eux des hommes et des femmes, bénévoles, de tous âges qui n'attendaient plus que l'appel, "le coup de boost", le bon moment pour s'engager.



Les Héros Notre temps

Pourquoi s'intéresser à nos aînés ? Quels sont les enjeux de la solidarité intergénérationnelle ? La richesse du lien entre générations, c'est ce que nous font découvrir les Héros Notre Temps. Chaque année, le magazine récompense ceux qui s'engagent et lancent des initiatives associatives et sociales. Les portrait des Héros Notre Temps 2019 figurent dans le numéro de décembre 2019 du Magazine Notre Temps (n°600). Parmi eux, Jean-Michel Ducarne et Christine Cocuelle.

• Jean-Michel Ducarne (de Muizon, dans la Marne) fait partie des Héros Notre Temps 2019. Il est le président de l'association L'Atelier et la main.

Sa mission : initier les jeunes aux métiers manuels. Tous les mercredis, dans les ateliers de l'association, Jean-Michel accueille des collégiens pour les initier aux métiers manuels : plomberie, carrelage, électricité, ferronerie, pâtisserie, mécanique... Grâce à une équipe d'ouvriers spécialisés ou d'artisans à la retraite, ce sont 14 métiers qui sont proposés aux jeunes. Un engagement qui a du sens pour Jean-Michel : l'amour de la transmission, pour que ce savoir-faire ne se perde pas. Et aussi l'amour du dialogue entre les générations. (Contact : L'atelier à la main - atelieretlamain@orange.fr - 03 26 88 43 62)

• Christine Cocuelle (de Bordeaux) n'est pas encore à la retraite mais elle se passionne pour les aînés, ces personnes âgées qu'on ne voient pas assez, à travers l'association qu'elle a fondée il y a une dizaine d'années, Prendre soin du lien (APSL).

Son idée : faire sortir les personnes âgées de chez elles en organisant une marche urbaine rassemblant les cannes, les fauteuils roulants, les déambulateurs et les associant à un binôme d'une autre génération. Jusqu'à 90 binômes ont pu ainsi être constitués et permettre de relever le défi de faire changer le regard de la société sur le grand âge et de redonner confiance, reconnaissance et visibilité à ceux qui ont été nos parents. Mais au-delà cet événement, l'activité phare de l'association est le Lien'Aînés. Il s'agit d'organiser des rencontres avec des animations au domicile des personnes âgées : leur permettre de recevoir, ou de se déplacer chez d'autres pour des après-midi jeux ou des sorties culturelles, cela recrée le lien et apporte un peu plus de vie et de convivialité. (Contact : apsoindulien@gmail.com - 06 75 01 40 81)

émission en partenariat avec Notre Temps